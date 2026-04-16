Vâlcea: Maraton de controale în trafic: 88 de șoferi prinși cu viteză peste limită într-o singură zi

Polițiștii rutieri vâlceni au desfășurat, ieri, o amplă acțiune de control în trafic, în cadrul campaniei europene ROADPOL – SPEED MARATHON, dedicată combaterii vitezei excesive și prevenirii accidentelor rutiere.

Timp de 24 de ore, în intervalul 00:00–24:00, echipajele de poliție au acționat pe principalele drumuri din județ. S-au folosit la capacitate maximă aparatele radar și s-a asigurat o prezență vizibilă în trafic, cu rol preventiv.

Zeci de șoferi sancționați pentru depășirea vitezei legale

În urma controalelor desfășurate, polițiștii au aplicat 135 de sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a amenzilor a fost de aproximativ 43.000 de lei.

Dintre acestea, 88 de sancțiuni au fost date șoferilor care au depășit limitele legale de viteză, una dintre principalele cauze generatoare de accidente grave.

Permise reținute și mașini cu probleme tehnice scoase din trafic

Pe parcursul acțiunii, polițiștii:

au reținut cinci permise de conducere pentru depășirea vitezei legale,

au retras patru certificate de înmatriculare, după ce au fost descoperite mai multe nereguli tehnice la autovehicule.

Reprezentanții IPJ Vâlcea transmit că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind creșterea gradului de siguranță rutieră și responsabilizarea tuturor participanților la trafic.

