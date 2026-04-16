Peste 14,98 milioane de lei vor ajunge la peste 56.000 de beneficiari din Dolj în perioada 17-20 aprilie

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Dolj va efectua, în perioada 17-20 aprilie, plăți de peste 14,98 milioane de lei pentru 56.395 de beneficiari ai unor forme de sprijin social.

Banii vor ajunge atât în conturile bancare ale beneficiarilor, cât și prin mandat poștal.

Peste 10,5 milioane de lei pentru Venitul Minim de Incluziune

Cea mai mare sumă, de peste 10,52 milioane de lei, va fi acordată pentru 20.922 de beneficiari ai Venitului Minim de Incluziune.

Acest sprijin financiar este destinat persoanelor și familiilor aflate în dificultate, pentru acoperirea cheltuielilor de bază.

Ajutoare pentru persoanele cu TBC și HIV

Pentru 223 de beneficiari ai indemnizației lunare de hrană pentru persoanele diagnosticate cu TBC vor fi virați peste 201.000 de lei.

De asemenea, peste 365.000 de lei vor ajunge la 369 de beneficiari ai alocației lunare de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA.

Sprijin pentru copiii aflați în plasament și tinerii care ies din sistem

AJPIS Dolj va vira peste 2,24 milioane de lei pentru 1.613 beneficiari ai alocației de plasament, indemnizației de sprijin pentru plasament și indemnizației acordate tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială.

Peste 33.000 de doljeni primesc tichete de energie

Tot în această perioadă, peste 1,66 milioane de lei vor fi plătiți pentru 33.268 de beneficiari ai tichetelor de energie, aferente facturilor din luna martie 2026.

Reprezentanții AJPIS Dolj precizează că toate plățile vor fi efectuate în intervalul 17-20 aprilie, atât prin transfer bancar, cât și prin mandat poștal.

Citește și: (VIDEO) Incendiu la un apartament din Craiova, pe Bulevardul Dacia