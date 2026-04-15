(VIDEO) Patru morți și 20 de răniți, într-un atac armat la o școală din Turcia

De Magda Dragu
Patru morți și 20 de răniți, într-un atac armat la o școală din Turcia
Patru persoane au fost ucise şi alte 20 au fost rănite după ce un elev a deschis focul la întâmplare în două clase dintr-un gimnaziu din sud-estul Turciei, informează Associated Press. Este al doilea atac armat într-o școală din Turcia în numai două zile.

Elevul, care a fost ucis de forțele de ordine, a venit la școală cu arme despre care se crede că ar aparține tatălui său, un polițist pensionat, a precizat guvernatorul provinciei Kahramanmaras, Mukerrem Unluer. Atacatorul avea cinci arme de foc și șapte încărcătoare.

Potrivit lui Unluer, victimele sunt trei elevi și un profesor. Cel puțin patru dintre răniți se află în stare gravă. Deocamdată nu se cunosc motivele atacului.

Citeşte şi: „Un NATO european”. Germania se alătură unui program de transformare a Alianței

