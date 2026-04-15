(VIDEO) Patru morți și 20 de răniți, într-un atac armat la o școală din Turcia

Patru persoane au fost ucise şi alte 20 au fost rănite după ce un elev a deschis focul la întâmplare în două clase dintr-un gimnaziu din sud-estul Turciei, informează Associated Press. Este al doilea atac armat într-o școală din Turcia în numai două zile.

Elevul, care a fost ucis de forțele de ordine, a venit la școală cu arme despre care se crede că ar aparține tatălui său, un polițist pensionat, a precizat guvernatorul provinciei Kahramanmaras, Mukerrem Unluer. Atacatorul avea cinci arme de foc și șapte încărcătoare.

Four people, including a teacher and three students, have been killed and 20 others are wounded after a gunman attacks a school in Kahramanmaras, Turkey, marking the second school attack in the country in two days.

Potrivit lui Unluer, victimele sunt trei elevi și un profesor. Cel puțin patru dintre răniți se află în stare gravă. Deocamdată nu se cunosc motivele atacului.

