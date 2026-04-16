Jandarmii mehedințeni, mobilizați la hramul Catedralei Episcopale din Drobeta-Turnu Severin

Jandarmii mehedințeni vor fi prezenți joi, 16 aprilie 2026, la hramul Catedralei Episcopale din municipiul Drobeta-Turnu Severin, pentru a asigura ordinea publică și siguranța participanților la manifestările religioase.

Măsuri sporite de ordine și siguranță publică

Efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți vor acționa în zona lăcașului de cult, pe traseele de acces și în punctele unde este așteptat un număr mare de persoane.

Jandarmii vor supraveghea zonele aglomerate

Principalele obiective ale misiunii sunt prevenirea faptelor antisociale, fluidizarea accesului și intervenția rapidă în situații de urgență.

De asemenea, jandarmii vor colabora cu celelalte instituții abilitate pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică pe întreaga durată a evenimentului religios.

Recomandări pentru credincioși

Reprezentanții Jandarmeriei recomandă participanților să respecte indicațiile forțelor de ordine și să evite implicarea în conflicte sau situații tensionate.

Totodată, cetățenii sunt sfătuiți să fie atenți la bunurile personale, să supravegheze copiii și persoanele vulnerabile și să anunțe imediat autoritățile dacă observă situații de risc.

Jandarmii îi îndeamnă pe toți cei care participă la hram să manifeste responsabilitate și respect față de ceilalți credincioși, pentru ca manifestările religioase să se desfășoare în liniște și siguranță.

Citește și: (VIDEO) Incendiu la un apartament din Craiova, pe Bulevardul Dacia