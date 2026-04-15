Aviz obținut în Comitetul OCDE pentru Agricultură

Avizul formal obținut în cadrul Comitetului Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) pentru Agricultură (COAG) este dovada că politicile pe care le implementăm sunt pe drumul cel bun, aliniate la standardele celor mai dezvoltate economii ale lumii, susține ministrul Agriculturii, Florin Barbu, după publicarea raportului de evaluare de către OCDE.

„Publicarea acestui raport reprezintă o validare a eforturilor noastre constante de a transforma agricultura românească într-un sector modern, performant și rezilient. Avizul formal obținut în cadrul COAG este dovada că politicile pe care le implementăm sunt pe drumul cel bun, aliniate la standardele celor mai dezvoltate economii ale lumii. Vom continua, ca și până acum, să sprijinim fermierii români prin investiții inteligente și să consolidăm rolul României de pilon de stabilitate alimentară în regiune, transformând recomandările OCDE în realități economice palpabile“, a declarat Florin Barbu, potrivit Agerpres.

OCDE a publicat miercuri raportul de evaluare intitulat „Politicile pentru viitorul agriculturii și alimentației în România“

OCDE a publicat miercuri raportul de evaluare intitulat ‘Politicile pentru viitorul agriculturii și alimentației în România’. Documentul, elaborat de către Secretariatul OCDE, a stat la baza evaluării în domeniul politicilor agricole de către Comitetul OCDE pentru Agricultură (COAG). COAG este unul dintre cele 25 de Comitete sectoriale care evaluează România în procesul de aderare la OCDE, analizând conformitatea practicilor și politicilor naționale prin raportare la standardele Organizației.

Publicarea acestui raport urmează adoptării Avizului formal în cadrul COAG în anul 2025

Potrivit MADR, publicarea acestui raport urmează adoptării Avizului formal în cadrul COAG în anul 2025, prin care a fost confirmată finalizarea cu succes de către România a procesului de evaluare în acest Comitet. Raportul demonstrează cooperarea strânsă între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și instituțiile implicate și Secretariatul OCDE în elaborarea acestuia, precum și angajamentul României de a continua procesul de modernizare structurală în domeniul politicilor agricole.

„Raportul elaborat de experții OCDE evidențiază transformările pozitive din sectorul agricol românesc, cu accent pe următoarele puncte cheie: Importanță strategică – Agricultura este un pilon fundamental pentru economia națională și pentru garantarea securității alimentare; Modernizare și eficiență – Prin intermediul instrumentelor Politicii Agricole Comune s-au făcut progrese semnificative în valorificarea fondurilor europene, asigurând astfel creșterea eficienței în întreg sectorul; Direcții de viitor: Raportul trasează recomandări clare pentru creșterea competitivității și sustenabilității, în acord cu tendințele globale de protecție a mediului și eficiență productivă“, se menționează în comunicat.

MADR va continua dialogul tehnic strâns cu experții OCDE

MADR va continua dialogul tehnic strâns cu experții OCDE pentru a integra concluziile acestui raport în strategiile naționale pe termen mediu și lung. Obiectivul central rămâne conturarea unui sector agricol capabil să răspundă provocărilor climatice și de piață, asigurând în același timp prosperitatea comunităților rurale.