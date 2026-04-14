România, locul I la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2026 și locul 2 în clasamentul pe țări

Ministerul Educației a anunţat marţi într-o postare pe Facebook că România a obținut locul I în Europa la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2026 (EGMO), clasându-se pe locul al doilea în ierarhia generală pe țări, după China, care a participat cu statut de invitat.

Competiția, desfășurată în perioada 9–15 aprilie la Bordeaux, în Franța, a reunit 247 de concurente din 66 de țări. Elevii români au obținut rezultate remarcabile, trei dintre participante fiind medaliate cu aur: Mălina-Carla Pavel, elevă a Colegiului Național „Alexandru Odobescu” din Pitești, a câștigat medalia de aur și a obținut cel mai mare punctaj dintre participantele din țările oficiale alte două medalii de aur au fost obținute de Aida Mitroi și Carina Maria Viespescu, ambele de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București.

Ioana Stroe, elevă a aceluiași liceu, a fost recompensată cu medalia de bronz. Lotul României a fost coordonat de Andrei Eckstein, lector la Universitatea Politehnica din Timișoara, și de Anca Băltărigă, profesor la Liceul Internațional de Informatică din București.

Potrivit Ministerului Educației, Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete deschide seria celor patru competiții internaționale de profil la care România participă în anul școlar 2025–2026. Coordonarea științifică a lotului a fost asigurată de Societatea de Științe Matematice din România (SSMR), prin Mihai Bălună, iar organizarea a fost gestionată de Ministerul Educației și Cercetării, prin inspectorul Elisabeta Ana Naghi.

Ministerul Educației și Cercetării a subliniat că sprijină participarea loturilor naționale la olimpiadele internaționale prin acoperirea taxelor de participare, a costurilor de deplasare și a diurnelor, precum și prin organizarea etapelor preliminare ale competițiilor, de la nivel local până la etapa națională.

