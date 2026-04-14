Meteorologii anunță când încep să crească temperaturile în toată țara

În această săptămână, ANM anunță temperaturi mai ridicate decât de obicei în regiunile intracarpatice. Potrivit estimărilor meteo pentru următoarele patru săptămâni, finalul lunii aprilie și începutul lunii mai vor aduce vreme mai caldă în toată țara.

Săptămâna 13.04.2026 – 20.04.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Regimul pluviometric va fi deficitar în toată ţara.

Săptămâna 20.04.2026 – 27.04.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această săptămână. Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.

Săptămâna 27.04.2026 – 04.05.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile intracarpatice. Regimul pluviometric va fi uşor deficitar în regiunile sudice, estice şi centrale, în timp ce în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Săptămâna 04.05.2026 – 11.05.2026

Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână la nivelul întregii ţări. Cantităţile de precipitaţii se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, la nivelul întregii ţări.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu sunt incluse.

