Jaf la o sală de jocuri de noroc

Un bărbat a jefuit luni noapte o sală de jocuri de noroc din municipiul Galați, însușindu-și 10.000 lei, informează Stiripesurse.

Angajata unui casino a sunat în noaptea de luni spre marți la poliție, spunând că a fost jefuită.

La fața locului au ajuns de urgență mai multe echipaje de poliție, care, au vizionat înregistrărilor de pe camerele de supraveghere, constatând că fapta reclamată se confirmă.

O persoană necunoscută de sex masculin, care avea fața acoperită, a amenințat-o cu un cuțit pe angajată și a sustras suma de 10.000 lei din încasări.

Polițiștii îl caută acum pe tâlhar, care nu este exclus să fie chiar un client al sălii de jocuri.

