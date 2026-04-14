189 de morți în urma ploilor torențiale și a viiturilor, în Afganistan

Aproape 200 de persoane și-au pierdut viața în urma furtunilor și a inundațiilor care au lovit Afganistanul în ultimele 18 zile, a declarat un purtător de cuvânt al Autorității Naționale pentru Gestionarea Dezastrelor din această țară, citat de agenția Xinhua.

„Din păcate, ploile torențiale, furtunile și inundațiile mortale au curmat viața a 189 de persoane, nouă sunt date dispărute, iar alte 253 au fost rănite în ultimele 18 zile“, a declarat Hafiz Mohammad Yusuf Hammad luni seara, conform postului oficial de radio și televiziune din Afganistan.

Potrivit oficialului, 1.303 locuințe au fost distruse, iar peste 5.800 au fost parțial avariate în timpul furtunilor și inundațiilor.

Începând cu 25 martie, în mare parte din teritoriul Afganistanului au fost înregistrate ploi torențiale, vânturi puternice și viituri.

Serviciul de meteorologie a prognozat pentru marți noi precipitații în 14 dintre cele 34 de provincii ale țării.

Citește și: Fostul şef al serviciilor de informaţii braziliene, condamnat pentru că a plănuit o lovitură de stat, a fost reţinut de poliţia de imigrare din SUA