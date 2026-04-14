După Trump, și J. D. Vance îl atacă pe Papa Leon

De Magda Dragu
Vicepreşedintele american J. D. Vance cere Vaticanului „să se limiteze la probleme morale”, în urma unor schimburi de replici între preşedintele american Donald Trump şi papa Leon al XIV-lea, care a spus că nu-i este „frică” de administraţia SUA. J. D. Vance s-a convertit la catolicism în 2019

„Da, cred că, în anumite cazuri, ar fi mai bine ca Vaticanul să se liniteze la probleme morale (…) şi să-l lase pe preşedintele Statelor Unite să se ocupe de stabilirea politicii americane”, a spus luni la Fox News J. D. Vance, potrivit News.ro.

Donald Trump a declarat că nu este un „mare fan” al primului Papă american din istorie

Duminică, Donald Trump a declarat că nu este un „mare fan” al primului Papă american din istorie, la o zi după o alocuţiune virulentă a Suveranului Pontif despre Războiul din Iran. Şeful statului american l-a acuzat pe papa Leon, de-a valma, de faptul că susţine programul iranian al înarmării nucleare, de faptul că s-a opus operaţiunii americane în Venezuela, în ianuarie, de capturare a lui Nicolas Maduro şi de de faptul că se întâlneşte cu fostul preşedinte democrat Barack Obama, între altele.

Papa Leon al XIV-lea a declarat luni, în drum către Algeria, că Biserica Catolică are „datoria morală să se exprime foarte clar împotriva războiului”. „Mesajul este mereu acelaşi: promovarea păcii”, a subliniat Suveranul Pontif. „Nu mi-e frică nici de administraţia Trump şi nici să spun sus şi tare mesajul Evengheliei”, a declarat Papa. Înaintea declaraţiilor lui J. D. Vance la Fox News, Donald Trump a declarat luni că nu intenţionează să-i ceară scuze papei Leon al XIV-lea, pe care l-a catalogat drept „foarte slab”.

