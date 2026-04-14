Cinci petroliere au trecut prin Strâmtoarea Ormuz, spărgând blocada americană

Datele de urmărire a navelor analizate de BBC Verify arată că cinci nave cu legături cu Iranul au traversat Strâmtoarea Ormuz, în ciuda începerii blocadei navale impuse de Washington.

Două dintre aceste nave au vizitat porturi iraniene, potrivit MarineTraffic.

Datele arată că nava Christianna a traversat strâmtoarea luni, după începerea blocadei, după ce a făcut escală în portul iranian Bandar Iman Khomeini, conform datelor de urmărire a navelor.

Conform datelor, nava Rich Starry, sancționată de SUA pentru comerțul cu Iranul, a navigat peste noapte spre est din Sharjah, Emiratele Arabe Unite, prin strâmtoare.

Petrolierul Murlikishan, care se află și sub sancțiunile SUA pentru comerțul cu Iranul, a plecat din Lanshan, China, și s-a îndreptat spre vest prin strâmtoare peste noapte. Potrivit MarineTraffic, ultima sa poziție raportată a fost la est de insula Qeshm din Iran.

Un alt petrolier, Elpis, a trecut strâmtoare îndreptându-se spre est marți, venind din portul iranian Bushehr, conform urmăririi. De asemenea, nava se află sub sancțiuni americane, iar destinația sa este necunoscută.

O altă navă, care are legătură cu Iranul, dar care se îndrepta spre un port din Emiratele Arabe Unite a trecut prin strâmtoare, scrie Al Jazeera.

Nava Peace Gulf, care arborează pavilion panamez, se îndreaptă spre portul Hamriyah din Emiratele Arabe Unite, conform datelor LSEG.

Blocada americană asupra porturilor și navelor iraniene a început luni seară

Este posibil ca aceste nave să fi transmis rapoarte false de poziție – cunoscute sub numele de „spoofing” – pentru a-și deghiza locațiile.

Armata americană a declarat că, începând de luni, va bloca „tot traficul maritim care intră și iese din porturile iraniene”. A precizat că „nu va împiedica libertatea de navigație pentru navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz către și dinspre porturi noniraniene”.

