Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, l-a felicitat luni pe Peter Magyar pentru victoria în alegerile din Ungaria, subliniind că așteaptă consolidarea proiectelor comune, precum și dezvoltarea unora noi, în special în contextul parteneriatului euro-atlantic.

‘Poporul maghiar se bazează pe Europa! Acesta este un mesaj clar transmis tuturor prin victoria lui Peter Magyar. Aștept cu nerăbdare consolidarea proiectelor noastre comune și dezvoltarea unora noi, deoarece România și Ungaria sunt parteneri solizi pentru NATO și UE. Felicitări Peter Magyar!’, a scris Grindeanu pe rețeaua X.

Partidul de opoziție Tisza din Ungaria ar urma să obțină o majoritate de două treimi în Legislativul de la Budapesta. Prim-ministrul ungar Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare în fața liderului opoziției, Peter Magyar.

Prezența la urne a fost una record în Ungaria – 77,8%.

