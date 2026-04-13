A băut în noaptea de Paște și s-a urcat la volan! Ce alcoolemie i-au descoperit polițiștii

La data de 12 spre 13 aprilie 2026, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru au depistat în flagrant un bărbat, de 19 ani, din județul Mehedinți, în timp ce conducea un autoturism pe Aleea Frasinului din Motru, având o concentrație alcoolică de 0,75 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost transportat la Spitalul Municipal Motru pentru recoltarea probelor biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

