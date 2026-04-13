UPDATE: În urma accidentului rutier au rezultat 4 victime, care vor fi transportate la spital, astfel: o persoană de sex masculin (șoferul mașinii răsturnate) va fi transportată la UPU Sibiu, alte două victime (sex masculin și sex feminin) la UPU Vâlcea, iar persoana de sex feminin, resuscitată, va fi transportată de elicopter la Craiova.

În urmă cu puțin timp, polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs pe Drumul Național 7, la kilometrul 217, pe raza comunei Racovița, sat Tuțulești.

Din primele verificări efectuate la fața locului, s-a stabilit că un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din județul Ilfov, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune frontală cu un autoturism condus de un bărbat de 27 de ani, din județul Sibiu, acesta din urmă fiind proiectat în zona căii ferate.

În accidentul rutier au fost implicate două autoturisme, nu trei, așa cum a fost comunicat inițial, pe baza primelor informații disponibile.

În urma impactului, conducătorul auto în vârstă de 27 de ani, o pasageră de 23 de ani din același autoturism, precum și o altă pasageră din celălalt autovehicul au fost răniți.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

Traficul rutier și feroviar sunt temporar blocate pentru intervenția echipajelor și efectuarea cercetărilor la fața locului.

