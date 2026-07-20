Rareș Bogdan: Ilie Bolojan ar putea candida la viitoarele alegeri prezidențiale

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat, duminică seară, într-o intervenție la Antena 3, că nu exclude posibilitatea ca Ilie Bolojan să candideze la viitoarele alegeri prezidențiale, susținut de un curent pe care îl descrie drept „progresist” și „neomarxist” din interiorul Partidului Național Liberal.

Liderul liberal, unul dintre criticii actualei conduceri a partidului, a afirmat că în PNL se conturează o orientare ideologică diferită de valorile tradiționale ale formațiunii.

„Un curent care se îndepărtează de baza PNL”

Întrebat dacă există în partid un grup care ar putea susține candidatura lui Ilie Bolojan la alegerile prezidențiale, Rareș Bogdan a răspuns afirmativ.

„Un curent progresist, sigur, nu e de acuzat (…). Un curent similar cu al domnului Peter Magyar sau al doamnei Maia Sandu din Moldova, care se îndepărtează de baza Partidului Național Liberal și se duce într-o zonă neoprogresistă, neomarxistă, de stânga”, a declarat europarlamentarul.

În același context, Rareș Bogdan a făcut referire și la fostul premier canadian Justin Trudeau, la președintele Franței, Emmanuel Macron, și la fosta vicepreședintă a SUA, Kamala Harris, pe care i-a inclus în aceeași orientare politică.

Rareș Bogdan a criticat și componența Executivului susținut de liberali, susținând că doar doi dintre miniștrii desemnați de PNL – Cătălin Predoiu și Alexandru Nazare – au o legătură autentică și reală cu partidul.

El a afirmat că numeroși consilieri și persoane promovate în noua echipă guvernamentală au avut în trecut poziții critice față de Statele Unite.

„Cei 284.000 de membri ai PNL nu erau niciunul capabil să intre în Guvernul Bolojan?”, a întrebat retoric Rareș Bogdan.

Sprijin pentru platforma liberal-conservatoare

Europarlamentarul și-a exprimat, de asemenea, susținerea pentru Platforma Liberal-Conservatoare lansată în interiorul PNL la inițiativa președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Potrivit lui Rareș Bogdan, partidul nu trebuie să își abandoneze electoratul tradițional din mediul rural, semiurban și din orașele mici în încercarea de a atrage votanții din zona progresistă.

„Nu putem să ne abandonăm electoratul din zona rurală, semiurbană, respectiv din zona urbanului mic, nu putem să ne batem pe o singură zonă ideologic-doctrinară cu cei din SENS și cei din USR, pentru că România are un public progresist de maximum 15-20%”, a declarat acesta.