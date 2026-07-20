Călin Georgescu cere parlamentului suspendarea președintelui Nicușor Dan

Călin Georgescu solicită parlamentului declanșarea procedurii de suspendare a președintelui Nicușor Dan, susținând că acesta reprezintă un risc pentru România.

Georgescu a afirmat că președintele ar constitui „un pericol real” pentru stat, suveranitate și securitatea națională.

„Acest personaj, Nicușor Dan, este un pericol real pentru statul român, pentru suveranitatea țării și pentru siguranța și securitatea, cum se vede, a cetățenilor ei. Și de aceea am cerut Parlamentului să înceapă o procedură de suspendare cât timp mai avem o națiune”, a declarat Călin Georgescu într-un podcast.

Conform Constituției României, președintele poate fi suspendat din funcție de parlament în cazul săvârșirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituției. O astfel de măsură necesită votul majorității deputaților și senatorilor, iar decizia finală este supusă unui referendum național.

AUR a declanșat procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan pe 1 iulie

AUR a declanșat procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan și cere alegeri anticipate.

Pe 1 iulie, AUR a anunțat că a decis demararea procesului de suspendare a președintelui Nicușor Dan și începerea procedurilor pentru organizarea alegerilor anticipate.

„Toți cei 135 de membri CNC AUR prezenți la ședință au votat, în unanimitate, demararea procedurii de suspendare a președintelui Nicușor Dan și a dialogului cu celelalte forțe politice în acest sens”, a anunțat, AUR, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, printre motivele care stau la baza acestui demers „se numără excluderea unei părți importante dintre români din luarea deciziilor care privesc viitorul României, dar și refuzul privind nominalizarea celei de-a doua propuneri de prim-ministru, așa cum este constituțional”.

„Totodată, membrii CNC AUR au votat, în unanimitate, pentru reîntoarcerea la popor prin începerea procedurilor în privința alegerilor anticipate. În cadrul ședinței CNC AUR s-a decis că parlamentarii AUR nu vor fi prezenți și nu vor vota niciun guvern al coaliției propus de Nicușor Dan”, a mai transmis formațiunea.

AUR are 90 de parlamentari. Pentru demararea efectivă a procedurii în parlament sunt necesare 155 de semnături și 233 de voturi în plen.

Citește și: Astăzi are loc înscrierea persoanelor fizice în Programul Rabla Auto 2026