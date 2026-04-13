Accident grav în Vâlcea. O persoană este încarcerată

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, cu puțin timp în urmă, pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, de descarcerare și prim ajutor la un accident rutier produs în localitatea Tuțulești, DN7.

S-au deplasat de urgență la locul evenimentului rutier forțe din cadrul Stației de Pompieri Brezoi, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o autospecială de descarcerare, precum și 3 ambulanțe aparținând SAJ. Echipajele operative sosite la fața locului au constatat că în accident sunt implicate două autoturisme, o persoană este încarcerată, iar unul dintre autoturisme a fost proiectat lângă calea ferată.

S-a procedat cu celeritate la extragerea persoanei încarcerate, care a fost predată, inconștientă, echipajelor medicale prezente la fața locului. S-au început imediat manevrele de resuscitare. La fața locului se deplasează un elicopter de la Dolj Se asigură măsuri specifice de prevenire și stingere a incendiilor.

Cum s-a întâmplat accidentul

Din primele verificări efectuate la fața locului, s-a stabilit că un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din județul Ilfov, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune frontală cu un autoturism condus de un bărbat de 27 de ani, din județul Sibiu, acesta din urmă fiind proiectat în zona căii ferate.

În accidentul rutier au fost implicate două autoturisme, nu trei, așa cum a fost comunicat inițial, pe baza primelor informații disponibile.

În urma impactului, conducătorul auto în vârstă de 27 de ani, o pasageră de 23 de ani din același autoturism, precum și o altă pasageră din celălalt autovehicul au fost răniți.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative. Traficul rutier și feroviar sunt temporar blocate pentru intervenția echipajelor și efectuarea cercetărilor la fața locului. În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.