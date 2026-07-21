Dezastru în Craiova după ploaia torențială și furtuna care au lovit orașul

Furtuna și ploaia care au lovit Craiova în urmă cu o oră au făcut prăpăd. Echipele ISU intervin în aceste momente pentru rezolvarea problemelor. Este vorba despre copaci căzuți peste mașini, curți inundate și acoperișuri smulse de vânt.

În intervalul orar 21:34 – 22:01, echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Oltenia” al județului Dolj au fost solicitate să intervină pentru gestionarea mai multor situații de urgență generate de fenomenele meteorologice nefavorabile, după cum urmează:



Ora 21:34 – copac căzut pe carosabil, în localitatea Breasta. intrvine Detașamentul 1 de Pompieri Craiova.

Ora 21:43 – acumulare de apă într-o locuință, în municipiul Craiova, Aleea 2 Poligonului. Detașamentul 1 de Pompieri Craiova, cu autospecială Ford Ranger dotată cu motopompă, echipaj format din 2 subofițeri.

Ora 21:43 – acumulare de apă în curte, în municipiul Craiova, strada Eliza Opran. Detașamentul 1 de Pompieri Craiova, cu autospecială Ford Ranger dotată cu motopompă, echipaj format din 2 subofițeri.

Ora 21:44 – acoperiș de casă smuls de vânt, în municipiul Craiova, strada Elena Teodorini. Detașamentul 1 de Pompieri Craiova.

Ora 21:45 – acumulare de apă într-o locuință, în municipiul Craiova, strada Fermierului nr. 305. Detașamentul 1 de Pompieri Craiova.

Ora 21:46 – acumulare de apă într-o locuință, în municipiul Craiova, strada Fermierului nr. 61. Detașamentul 1 de Pompieri Craiova.



Ora 21:46 – acumulare de apă în curte, în municipiul Craiova, strada Brestei. Detașamentul 1 de Pompieri Craiova.

Ora 21:48 – copac căzut, în municipiul Craiova, strada Dâmbovița. Detașamentul 2 de Pompieri Craiova. Intervenția a fost finalizată.

Ora 21:48 – copac căzut, în municipiul Craiova, strada Craiovești. A intervenit Detașamentul 2 de Pompieri Craiova. Intervenția a fost finalizată.

Ora 21:52 – acoperiș smuls de vânt, cu blocarea străzii, în municipiul Craiova, strada Nicolae Titulescu. Detașamentul 2 de Pompieri Craiova. Intervenția a fost finalizată.



Ora 21:54 – copac căzut, în localitatea Ișalnița, strada Gării. La intervenție au participat SCT CV și CEZ. Intervenția a fost finalizată.

Ora 21:56 – acumulare de apă într-o locuință, în municipiul Craiova, Aleea 1 Semenic. Detașamentul 2 de Pompieri Craiova.

Ora 21:57 – copac căzut, în municipiul Craiova, strada Ștefan Velovan.

Ora 22:01 – copac căzut peste două autoturisme, în municipiul Craiova, strada Dacia. Detașamentul 2 de Pompieri Craiova – Punctul de Lucru Aeroport.

Inundatie curte str.N.Iorga se intervine cu o motopompa

Copac cazut Craiova str. Nicolae Titulescu 2 auto

Str. Elena faroga bl 131 B copac cazut.

Situația intervențiilor este în dinamică, iar echipajele operative acționează pentru înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice și pentru asigurarea siguranței cetățenilor și a bunurilor acestora.