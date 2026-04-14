Slatina: Patru mașini, implicate într-un accident rutier

În municipiul Slatina, pe strada Artileriei, a avut loc marți, 14 aprilie, un accident rutier în care au fost implicate patru mașini. Unul dintre șoferi, o femeie de 54 de ani, din comuna Șerbănești, a ajuns la UPU Slatina.

Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, că pe strada Artileriei, din municipiul Slatina, a avut loc un eveniment rutier. La fața locului, s-au deplasat polițiștii din cadrul Biroului Rutier Slatina.

„Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că în eveniment au fost implicate 4 autovehicule, respectiv un autoturism condus de către o femeie de 54 de ani, din comuna Șerbănești, județul Olt, un autoturism condus de către un tânăr de 24 de ani, din municipiul Slatina, un autoturism condus de către o femeie de 39 de ani, din localitatea Balteni, județul Olt și un autocamion condus de către un bărbat de 59 de ani, din comuna Schitu, județul Olt“, potrivit IPJ Olt.

O femeie, transportată la spital

În urma evenimentului rutier, femeia de 54 de ani a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Slatina în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.

