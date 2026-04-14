Sondaj: Aproape 40% dintre români consideră că sistemul politic trebuie înlocuit complet

Aproape 40% dintre români consideră că sistemul politic din ţara noastră este atât de defect încât trebuie înlocuit complet, indiferent de mijloace, relevă Barometrul Poll/Int România realizat de Agenţia de Rating Politic (ARP), în perioada 1-10 aprilie, transmite Agerpres.

Întrebaţi ce variantă îi descrie cel mai bine gândindu-se la sistemul politic din România, 39,2% dintre respondenţi cred că sistemul politic este atât de defect încât trebuie înlocuit complet, indiferent de mijloace, 29,9% consideră că sistemul politic actual are nevoie de schimbări profunde, dar prin mijloace democratice, 16,5% sunt de părere că sistemul politic are probleme, dar poate fi îmbunătăţit treptat.

Doar 3,3% dintre cei chestionaţi consideră că sistemul politic din România funcţionează bine şi nu are nevoie de schimbări majore, iar 11,2% dintre intervievaţi nu au răspuns la întrebare.

Mai puţin de un sfert (21,2%) dintre subiecţii sondajului cred că actuala coaliţie de guvernare PSD+PNL+USR+UDMR cu premier Ilie Bolojan va continua în această formulă până la termen, în aprilie 2027, 21% consideră că se va destrăma în câteva luni, 10,5% cred că se va destrăma mai repede, în câteva săptămâni, 16% sunt de părere că e ca şi desfiinţată, 13,2% au precizat că nu au urmărit ştirile, iar 18,1% nu au ştiut să răspundă.

Votanţii PNL, USR şi UDMR sunt mai optimişti faţă de viitorul coaliţiei

Potrivit sondajului, votanţii PNL, USR şi UDMR sunt mai optimişti faţă de viitorul coaliţiei, iar cei ai AUR şi S.O.S. România îi văd sfârşitul mai repede. Votanţii PSD sunt mai indecişi, relevă cercetarea.

Întrebaţi cine este principalul responsabil pentru scandalurile din coaliţia de guvernare, 26,9% dintre respondenţi au răspuns că toţi politicienii în mod egal, 20,1% au indicat PSD, 18% pe premierul Ilie Bolojan, 5% pe preşedintele Nicuşor Dan, 4,1% consideră că USR este principalul responsabil, 1,8% au menţionat PNL, 0,6% cred că UDMR, 8,2% nu au urmărit ştirile, iar 15,4% nu au ştiut să răspundă.

Sondajul a fost realizat cu interviuri administrate în panel online (CAWI) – 1.187 de interviuri cu populaţie cu vârsta peste 18 ani, reprezentativă la nivel naţional.

Metodologia folosită a fost de panel online, opt-in, cu ponderare two-phase weighting, pe variabilele vârstă, sex, educaţie, mediu de rezidenţă, regiune, utilizare internet, vot anterior, conform datelor oficiale INS şi AEP. Eroarea statistică este de 2,8%.

Întrebările şi indicatorii de risc socio-politic din acest raport aparţin ARP, sunt pentru informare publică, nu sunt comandaţi de un client sau partener.

