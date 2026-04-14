Donald Trump o critică dur pe șefa guvernului de la Roma, Giorgia Meloni: „Sunt șocat de ea!“

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, marți, într-un interviu pentru publicația italiană Corriere della Sera, că prim-ministra Giorgia Meloni „nu vrea să ajute SUA să scăpăm de armele nucleare”.

Italia a refuzat să dea curs solicitării lui Trump de a participa la blocada din Strâmtoarea Ormuz și a refuzat și să permită avioanelor militare ale SUA să aterizeze la baza din Sicilia, în urmă cu două săptămâni.

„Vă place vouă, italienilor, faptul că prim-ministrul vostru nu face nimic pentru a obține petrol? Oamenilor le place de ea? Nu-mi pot imagina. Sunt șocat de ea. Am crezut că are curaj, dar m-am înșelat”, a spus Trump.

Donald Trump a criticat-o dur pe Giorgia Meloni, pe care el o numise „prietenă și mare lider care încearcă mereu să ajute"

În interviul care durează puțin peste șase minute, Donald Trump a criticat-o dur pe Giorgia Meloni, pe care el o numise „prietenă și mare lider care încearcă mereu să ajute”, într-un alt interviu acordat publicației Corriere della Sera, în urmă cu o lună. De altfel, alături de Viktor Orban, Meloni s-a plasat întotdeauna în rândul prietenilor lui Trump în interiorul UE.

„Nu mai este aceeași persoană, iar Italia nu va mai fi niciodată aceeași țară. Imigrația ucide Italia și întreaga Europă”, a mai spus Trump.

El a profitat de ocazie și l-a lăudat iar pe Viktor Orban, spunând că el „nu a lăsat imigranții să vină și să-i ruineze țara, așa cum a făcut Italia”.

„Spune pur și simplu că Italia nu vrea să se implice. Chiar dacă Italia își procură petrolul de acolo, chiar dacă America este foarte importantă pentru Italia, nu crede că Italia ar trebui să se implice. Crede că America ar trebui să facă treaba în locul ei”, a mai spus el.

Meloni l-a criticat pe Trump pentru declarațiile făcute împotriva Papei Leon

Meloni l-a criticat pe Trump pentru declarațiile făcute împotriva Papei Leon, spunând că este „inacceptabil”.

„Ea este cea inacceptabilă, pentru că nu-i pasă dacă Iranul are o armă nucleară și ar arunca în aer Italia în două minute dacă ar avea ocazia”, a fost răspunsul lui Trump.

Mai mult, republicanul a recunoscut că nu a vorbit cu ea luna trecută, pentru că „nu vrea să ne ajute cu NATO, nu vrea să ne ajute să scăpăm de armele nucleare”.

Trump repetă că Europa „se distruge pe dinăuntru” cu politicile sale de imigrație și energie.

Citeşte şi: Exercițiu de combatere a dronelor, în România. Participă sute de militari din NATO și din Ucraina





