Exercițiu de combatere a dronelor, în România. Participă sute de militari din NATO și din Ucraina

Câteva sute de militari din țări ale NATO și din Ucraina, precum și specialiști din industria de apărare participă, în aceste zile, la un exercițiu de contracarare a dronelor, organizat în România.

„Ministerul Apărării Naționale și Comandamentul Aliat pentru Transformare (ACT) al NATO, împreună cu operatori economici din industria de armament din țară și din străinătate, organizează în Poligonul Capu Midia, în perioada 14-24 aprilie, exercițiul Eastern Phoenix 2026 (EAPH 26). Activitatea este dedicată inovării și experimentării capabilităților de combatere a amenințărilor generate de sistemele aeriene fără pilot (UAS/C-UAS)”, a anunțat MApN.

La exercițiul din Dobrogea participă aproximativ 500 de militari și specialiști din România și din țări membre NATO „cu capabilități UAS și C-UAS”, din comandamente și agenții de profil ale NATO, din cadrul unor firme românești și străine ce activează în industria de armament, precum și de la Centrul Întrunit de Analiză, Instruire și Educație NATO-Ucraina (Joint Analysis, Training, and Education Centre – JATEC), cu sediul în Polonia, precizează MApN.

Evenimentul de instruire EAPH 26 este primul de acest fel din Inițiativa de Contracarare Stratificată a UAS (Layered Counter – UAS Initiative – LCI-X).

În terminologia NATO, UAS înseamnă „Unmanned Aircraft System”, iar C-UAS reprezintă „Counter-Unmanned Aerial System”.

Citeşte şi: Turiştii din Berlin ar putea primi recompense pentru colectarea deşeurilor