Turiştii din Berlin ar putea primi recompense pentru colectarea deşeurilor

Agenţia de turism Visit Berlin a anunţat că turiştii din Berlin vor putea, în viitor, să primească mici recompense pentru colectarea deşeurilor sau pentru călătorii efectuate în mod sustenabil, relatează marţi agenția de știri DPA, citată de Agerpres.

Programul, denumit „BerlinPay”, urmează să fie lansat în vara anului în curs şi se va concentra pe cursurile de apă din oraş, precizează un mesaj publicat pe site-ul acestei agenţii.

„Facem comportamentul responsabil să devină mai vizibil şi îl recompensăm. Cei care acţionează în mod conştient pe apă şi în jurul acesteia – de exemplu, prin colectarea deşeurilor, înfrumuseţarea zonei sau prin susţinerea proiectelor sociale – vor primi recunoaştere din partea partenerilor participanţi: mici beneficii sau experienţe speciale în Berlin”, se menţionează pe site-ul agenţiei, care se adresează şi sponsorilor potenţiali.

Visit Berlin se află încă în căutarea unor parteneri – precum restaurante, hoteluri şi instituţii culturale – care să poată participa la acest program şi să ajute turiştii să îşi primească recompensele.

Agenţia de turism Visit Berlin a precizat că nu este pregătită deocamdată să ofere detalii despre partenerii care sunt deja implicaţi în proiect. Programul complet urmează să fie prezentat în mod oficial la jumătatea lunii mai.

Modelul programului „BerlinPay” se inspiră dintr-un concept utilizat deja în capitala daneză, „CopenPay”. În baza acestui program, turiştii pot beneficia de avantaje precum plimbări gratuite cu barca sau închirieri de biciclete dacă pot demonstra, de exemplu, că au călătorit cu trenul în loc să zboare cu avionul sau că au adoptat alte comportamente ecologice.

