Craiova: Pianistul Antonio Di Cristofano aduce romantismul pe scenă

Miercuri, 15 aprilie, ora 19:00, scena Filarmonica Oltenia Craiova devine locul unei experiențe muzicale de neuitat.

Pianistul italian Antonio Di Cristofano revine în fața publicului craiovean cu un recital ce promite emoție, rafinament și virtuozitate.

Un maestru al nuanțelor

Cu apariții pe scene celebre precum Carnegie Hall (New York) sau Konzerthaus (Viena), Di Cristofano este recunoscut pentru:

tehnica impecabilă,

sensibilitatea artistică,

capacitatea de a transforma muzica într-o poveste.

Program de excepție

Publicul va fi purtat într-o adevărată călătorie sonoră:

Sonata în La minor – Franz Schubert,

Lucrări spectaculoase – Frédéric Chopin,

„Vallée d’Obermann” – Franz Liszt (momentul culminant),

„Elegie” – Serghei Rahmaninov.

Un mix perfect între delicatețe, dramatism și forță interpretativă.

