Craiova: Peste 6 milioane de lei pentru amenajarea Pieței Constantin Brâncuși

Primăria Craiova vrea să schimbe fața Pieței Constantin Brâncuși, iar zilele trecute a scos la licitație contractul pentru serviciile de amenajare. Spațiul din fața Gării Craiova arată ca și cum ar fi rămas blocat în timp, cu zeci de ani în urmă.

Peste 1,2 milioane se pun la bătaie

Suma pe care Primăria Craiova o pune la bătaie pentru acest contract se ridică la 6.150.500 de lei, fără TVA, adică puțin peste 1,2 milioane de euro. Banii provin din bugetul local, nu din fonduri europene. „Se achiziționează servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor, verificarea documentației de către verificatori atestați și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție.

Municipalitatea a transmis ce anume dorește de la firma care va câștiga contractul. „ Proiectul vizează reamenajarea spațiului aferent Pieței „Constantin Brâncuși” – refacerea parcării, a aleilor pietonale și trotuarelor existente, a spațiului verde și a fântânii arteziene, acoperirea zonei de staționare actuală a autobuzelor cu o structură metalică deschisă, amplasarea de elemente de mobilier urban, de decor și a 6 stații de încărcare electrică pentru autoturisme și 3 pentru autobuze (stațiile de încărcare electrică nu fac obiectul prezentului proiect).

Valoarea estimată a contractului este de 6.150.500,00 lei (exclusiv TVA), fiind compusă din: – Servicii Proiectare (Doc. tehnice necesare obținere avize/acorduri/autorizații, verificare tehnică de calitate a PT și DE, Proiect tehnic și detalii de execuție) si asistenta tehnica din partea proiectantului – 220.000,00 lei fără TVA; – Amenajare teren – 90.000 lei fără TVA; – Asigurare utilități – 150.500,00 lei fără TVA; – Lucrări de construcții – 5.610.000,00 lei fără TVA; – Organizare de șantier – 80.000,00 lei fără TVA”, se menționează în descrierea succintă a contractului.

Cum ar trebui să arate Piața Constantin Brâncuși din fața gării

Potrivit detaliilor date de primărie, zona actuală în care staționează autobuzele în Piața Contantin Brâncuși va fi acoperită cu o structură metalică deschisă, îmbrăcată în material compozit alb. În învelitoare vor fi lăsate ochiuri libere pentru iluminare naturală. Pentru călători vor fi realizate bănci din material compozit cu aspect de lemn, de tip lamelar șerpuit. În partea dinspre bulevardul Dacia va fi amplasată o sferă metalică, ca un glob pământesc, pe care va fi reprezentată harta Craiovei. Fântâna arteziană va fi refăcută complet și vor fi amplasate mai multe elemente de decor, respectiv forme tip cristal sau tip ou de rață. De asemenea, vor fi plantați palmieri și liane. Proiectul este unul cu elemente moderne, însă, când va fi realizat, zona din fața gării va contrasta total cu clădirea veche a gării.

