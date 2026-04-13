Doi tineri și-au pierdut viața după ce mașina lor a lovit un copac

Doi tineri de 20 de ani au murit duminică noapte în localitatea ilfoveană Ciolpani, după ce mașina în care se aflau a ieșit de pe carosabilă și a lovit un copac de mari dimensiuni.

Polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov – Serviciul Rutier au fost sesizați, duminică, în jurul orei 23.25, despre producerea unui accident rutier grav pe DN 1M, în localitatea Ciolpani, județul Ilfov.

Un tânăr de 20 de ani, din București, în timp ce conducea un autoturism din direcția Palatul Snagov către DN 1L, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, părăsind astfel partea carosabilă. Ulterior, autoturismul a intrat în coliziune cu un arbore de mari dimensiuni, apoi s-a răsturnat pe plafon. În urma impactului, și-au pierdut viața șoferul și pasagerul aflat pe locul din dreapta față, ambii de 20 de ani.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă.