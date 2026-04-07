Târgul de Paşte din Craiova: Bugetul pentru organizare a intrat la apă

Craiova nu a renunţat nici în acest an să organizeze Târgul de Paşte, chiar dacă situaţia financiară a cetăţenilor devine din ce în ce mai precară în faţa noilor realităţi economice. Totuşi, primăria a ţinut cont de acest lucru, iar bugetul pentru serviciile de organizare este mult mai mic faţă de cel de anul trecut. Anul acesta, suma finală a serviciilor de organizare se ridică la aproape 320.000 de lei, fără TVA. În 2025, municipalitatea a spart aproape 550.000 de lei pe aceste servicii.

Duminică, 5 aprilie, a fost inaugurat Târgul de Paşte din Craiova. Alt eveniment, alţi bani cheltuiţi de Primăria Craiova pe serviciile de organizare a acestuia. De data aceasta, însă, bugetul a fost mult mai restrâns compartiv cu cel de anul trecut. În orice context în care s-au cheltuit bani pentru astfel de evenimente, reprezentanţii municipalităţii au susţinut mereu că sumele atribuite pentru aceste târguri pălesc în faţa banilor care intră în economia oraşului din toate activităţile comerciale, dar şi că imaginea culturală a oraşului a avut mult de câştigat în ultimii ani.

Cine se ocupă de organizare în acest an

În acest an, firma care a obţinut contractul pentru serviciile de organizare a evenimentelor este ONEWAY MUSIC. Această firmă este din judeţul Dolj, mai exact din localitatea Răcarii De Sus. Până acum, multe contracte fuseseră câştigate, în ultimii ani, de firma bucureşteană STELLAR EVENTS S.R.L. Aceasta din urmă a oferit serviciile de organizare în cadrul Târgului de Paşte de anul trecut, încasând 548.656 de lei, fără TVA.

Bani mai puţini, program artistic mai restrâns la Târgul de Paşte

Limitarea bugetului aduce, anul acesta, o restrângere a programului artistic din cadrul Târgului de Paşte. Duminică, 5 aprilie, la inaugurare, a susţinut un spectacol trupa Mandinga. În cadrul târgului vor mai fi doar două prestaţii artistice asigurate din bugetul local. Artiştii care le vor susţine sunt Florian Rus, care va cânta pe 18 aprilie, şi Alina Eremia, care va cânta pe 1 mai. În rest, reprezentaţiile artistice care vor mai avea loc la Târgul de Paşte vor fi susţinute de artişti din cadrul instituţiilor culturale locale. Este vorba despre Opera Română Craiova, Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj, Teatrul Colibri, Filarmonica Oltenia sau Palatul Copiilor. Anul trecut, artiştii care au susţinut concerte la Târgul de Paşte Craiova, prin contractul plătit de primărie, au fost Theo Rose, Damian Drăghici & Brothers, Feli, Andia, Bogdan Uţă Band, Mash Up, DJ Camil şi DJ SAFTA.

Anul acesta, pentru suma de 319.900 de lei, fără TVA, pe lângă artiştii pe care trebuie să îi aducă să cânte în Parcul Romanescu, firma ONEWAY MUSIC trebuie să ofere echipamentele de sunet și lumini necesare organizării spectacolelor artistice, pe toată perioada Târgului de Paşte. De asemenea, ONEWAY MUSIC este obligată să asigurare servicii de pază și protecție în zilele în care au loc concerte. Totodată, să obțină și să platească toate avizele și autorizațiile necesare, să asigure un cort backstage pentru artiști şi să ofere servicii de protocol backstage pentru artiștii naționali.

Festivalul Rock, un plus pentru Târgul de Paşte

În ciuda faptului că anul acesta artiştii plătiţi din bugetul local sunt mai puţini, în cadrul Târgului de Paşte va avea loc şi un festival rock. Acesta nu face parte din caietul de sarcini al firmei care se ocupă de serviciile de organizare. În prima şi a doua zi de Paşte, în parc vor concerta trupe precum Iris, Timpuri Noi, Kempes, Compact, Antract, Altar, în cadrul Festivalului „Petre Magdin“. Invitatul special al festivalului va fi Ovidiu Zereş.

Hologramele şi artificiile, altă mâncare de peşte

Nici hologramele proiectate pe lacul din Parcul Nicolae Romanescu şi nici artificiile nu intră în atribuţiile firmei ONEWAY MUSIC. Am întrebat Primăria Craiova cine se ocupă de ele. Reprezentanţii instituţiei ne-au transmis că de focurile de artificii se ocupă Opera Română Craiova şi că banii pentru acestea au fost asiguraţi printr-o sponsorizare. Am întrebat şi reprezentanţii Operei Române Craiova despre suma obţinută prin sponsorizare pentru asigurarea focurilor de artifici. Însă aceştia ne-au sugerat să transmitem o solicitare pe legea 544 privind liberul acces la informațiile de interes public pentru a ne oferi mai multe detalii. În cazul hologramelor, reprezentanţii municipalităţii ne-au transmis că primăria se ocupă de această activitate. Dar legat de costuri, ne-au făcut aceeaşi sugestie de a transmite o solicitare oficială. Până la închiderea ediţiei, însă, niciuna dintre instituţii nu ne-a transmis un răspuns.