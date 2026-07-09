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Nicușor Dan, întâlnire cu premierul Ungariei la finalul summitului NATO de la Ankara

De Magda Dragu
Nicușor Dan, întâlnire cu premierul Ungariei la finalul summitului NATO de la Ankara
Nicușor Dan, întâlnire cu premierul Ungariei la finalul summitului NATO de la Ankara

Președintele Nicușor Dan a anunțat, joi, că a avut o scurtă discuție cu prim-ministrul Ungariei, Péter Magyar, la încheierea summitului NATO desfășurat miercuri la Ankara.

„Scurtă discuție cu prim-ministrul Ungariei, Péter Magyar, la încheierea summitului NATO desfășurat ieri la Ankara”, a scris șeful statului în mesajul publicat pe platforma X.

Întâlnirea are loc în contextul summitului NATO de la Ankara, unde liderii statelor aliate au adoptat declarația finală prin care și-au reafirmat unitatea și angajamentul pentru consolidarea apărării colective. Documentul prevede, între altele, creșterea investițiilor în apărare, dezvoltarea industriei de profil și continuarea sprijinului pentru Ucraina.

Nicușor Dan a declarat că România și-a atins obiectivele de politică externă și securitate

La finalul reuniunii, Nicușor Dan a declarat că România și-a atins obiectivele de politică externă și securitate, subliniind importanța consolidării Flancului Estic și a relației transatlantice.

Președintele a precizat că statele membre au reconfirmat angajamentul prevăzut de Articolul 5 al Tratatului NATO, potrivit căruia un atac împotriva unui aliat este considerat un atac împotriva tuturor. Mesajul publicat pe X este primul referitor la o discuție bilaterală avută de președintele României după încheierea summitului de la Ankara.

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