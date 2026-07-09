Nicușor Dan, întâlnire cu premierul Ungariei la finalul summitului NATO de la Ankara

Președintele Nicușor Dan a anunțat, joi, că a avut o scurtă discuție cu prim-ministrul Ungariei, Péter Magyar, la încheierea summitului NATO desfășurat miercuri la Ankara.

„Scurtă discuție cu prim-ministrul Ungariei, Péter Magyar, la încheierea summitului NATO desfășurat ieri la Ankara”, a scris șeful statului în mesajul publicat pe platforma X.

Scurtǎ discuție cu prim-ministrul Ungariei, Péter Magyar, la încheierea summitului NATO desfășurat ieri la Ankara. pic.twitter.com/jdfLBJIu7e — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) July 9, 2026

Întâlnirea are loc în contextul summitului NATO de la Ankara, unde liderii statelor aliate au adoptat declarația finală prin care și-au reafirmat unitatea și angajamentul pentru consolidarea apărării colective. Documentul prevede, între altele, creșterea investițiilor în apărare, dezvoltarea industriei de profil și continuarea sprijinului pentru Ucraina.

Nicușor Dan a declarat că România și-a atins obiectivele de politică externă și securitate

La finalul reuniunii, Nicușor Dan a declarat că România și-a atins obiectivele de politică externă și securitate, subliniind importanța consolidării Flancului Estic și a relației transatlantice.

Președintele a precizat că statele membre au reconfirmat angajamentul prevăzut de Articolul 5 al Tratatului NATO, potrivit căruia un atac împotriva unui aliat este considerat un atac împotriva tuturor. Mesajul publicat pe X este primul referitor la o discuție bilaterală avută de președintele României după încheierea summitului de la Ankara.