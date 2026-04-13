A dat lovitura! Sorana Cîrstea e campioană la Linz în proba de dublu

Sorana Cîrstea și-a trecut în palmares al 7-lea titlu la dublu al carierei! Românca și Shuai Zhang s-au impus în finala de la Linz în fața perechii Jesika Maleèkova și Miriam Skoch cu scorul de 6-3, 6-2, punând punct unei săptămâni în care nu au cedat niciun set.

Finala de dublu de la Linz le-a adus față în față pe Sorana Cîrstea și Shuai Zhang împotriva perechii formate din Jesika Maleckova și Miriam Skoch. Sportivele din România și China nu au evoluat niciodată împreună înaintea acestei competiții, în vreme ce jucătoarele din Cehia fac echipă de mult timp. Totuși, în ciuda acestui detaliu, Sorana Cîrstea și partenera sa, principalele favorite, au obținut victoria după 69 de minute de joc.

Pentru acest succes, perechea româno-chineză a fost recompensată cu un cec de 53.510 euro și 500 de puncte WTA.

Sorana Cîrstea, aproape de cea mai bună poziție a carierei

Sorana Cîrstea trece prin una dintre cele mai bune perioade ale carierei, deși peste doar câteva luni se va retrage. În ultimele 12 luni, ea a câștigat două titluri la simplu și alte două la dublu.

În ierarhia de simplu, „Sori” a urcat până pe poziția 26, fiind la aproximativ 300 de puncte de locul 21, care reprezintă cea mai bună clasare a carierei. În plus, ea se află pe locul 13 în WTA Race. Lucrurile stau bine pentru sportiva din România și la dublu, grație succesului de la competiția din Austria.

Concret, Sorana Cîrstea a strâns 500 de puncte și a ajuns la un total de 1.990, urcând 14 poziții în clasament. Acum, ea se află pe locul 40, la cinci lungimi în spatele celei mai bune clasări din carieră. Va fi destul de complicat ca reprezentanta noastră să ajungă până pe locul 35 în sezonul de zgură, având în vedere că nu s-a înscris la dublu la Rouen, nu face din această probă o prioritate și are 1.000 de puncte de apărat la Madrid.

