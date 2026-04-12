Gabriela Ruse nu a mișcat în fața Andreevei în semifinalele de la Linz

Gabriela Ruse a fost învinsă de rusoaica Mirra Andreeva cu 6-4, 6-1, sâmbătă, în semifinalele turneului WTA 500 de la Linz (Austria), dotat cu premii totale de 1.049.083 de euro.

Ruse (28 ani, 87 WTA), la prima sa semifinală într-un turneu WTA 500, s-a înclinat după o oră și 31 de minute de joc.

Andreeva (18 ani, 10 WTA), principala favorită la Linz, a mai învins-o pe Ruse, anul acesta, în primul tur la Australian Open, cu 6-3, 6-4, în turul al treilea.

Gabriela Ruse rămâne cu un cec de 57.395 de euro și 195 de puncte WTA.

În sferturi la Linz, Andreeva a învins o altă româncă, pe Sorana Cîrstea, cu 7-6 (7/4), 4-6, 6-2.

Austriaca de origine rusă Anastasia Potapova și croata Donna Vekic vor fi adversare în cealaltă semifinală a turneului austriac.

