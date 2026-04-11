La un pas mic de trofeu! Sorana Cîrstea e în marea finală de dublu de la Linz

Perechea româno-chineză Sorana Cîrstea/Shuai Zhang s-a calificat în finala probei de dublu din cadrul turneului de WTA 500 de la Linz (Austria), dotat cu premii totale de 1.049.083 de euro, sâmbătă, după ce a dispus de cuplul Ulrikke Eikeri (Norvegia)/Quinn Gleason (SUA), cap de serie numărul patru, cu 7-5, 6-2.

Cîrstea și partenera sa, principalele favorite, au obținut victoria în o oră și 20 de minute.

Perechea româno-chineză și-a asigurat un cec de 32.520 de euro și 325 de puncte WTA.

În final, Cîrstea și Zhang vor juca împotriva cehoaicelor Jesika Maleckova/Miriam Skoch.

Citește și: Sorana Cîrstea s-a oprit în sferturi la Linz (WTA)





