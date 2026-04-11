Sorana Cîrstea s-a oprit în sferturi la Linz (WTA)

Sorana Cîrstea a fost învinsă de rusoaica Mirra Andreeva cu 7-6 (7/4), 4-6, 6-2, vineri seara, în sferturile de finală ale turneului WTA 500 de la Linz (Austria), dotat cu premii totale de 1.049.083 de euro.

Cîrstea (36 ani, 29 WTA), a cincea favorită, s-a înclinat după două ore și 17 minute de joc.

Cîrstea rămâne cu un cec de 30.435 de euro și 108 puncte WTA la simplu.

Andreeva (18 ani, 10 WTA), principala favorită, va juca în penultimul act contra altei românce, Gabriela Ruse (28 ani, 87 WTA), care a trecut de letona Jelena Ostapenko (28 ani, 23 WTA), cu 4-6, 6-4, 6-1.

Cîrstea va juca sâmbătă în semifinale la dublu, alături de chinezoaica Shuai Zhang, contra perechii Ulrikke Eikeri (Norvegia)/Quinn Gleason (SUA).

