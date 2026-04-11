Irina Bara va juca finala probei de dublu la Madrid (WTA 125)

De Tiberiu Cocora

Irina Bara și letona Darja Semenistaja s-au calificat în finala probei de dublu din cadrul turneului WTA 125 de la Madrid, dotat cu premii totale de 100.000 de euro, vineri, după ce s-a impus în fața cuplului spaniol Marina Bassols Ribera/Andrea Lazaro Garcia cu 6-7 (6/8), 6-4, 10-4.

Bara și partenera sa au obținut victoria după o oră și 40 de minute de joc.

Perechea româno-letonă și-a asigurat un cec de 2.520 de euro și 81 de puncte WTA la dublu.

În finală, Bara și Semenistaja vor juca împotriva principalelor favorite, Irene Burillo Escorihuela (Spania)/Elena Pridankina (Rusia).

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS