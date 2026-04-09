Spitalele, obligate să includă în linia de gardă medicii rezidenți, la cererea acestora

Spitalele vor include obligatoriu în linia de gardă, la cerere, medicii rezidenți care efectuează pregătirea în specialitate în cadrul acestora, dublând medicul de gardă și efectuând gărzi pentru completarea duratei normale a timpului de muncă, a anunțat joi ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a anunțat că a fost pus în transparență decizională un proiect în acest sens.

„Rezidenții nu sunt o anexă a medicului specialist, a medicului primar sau a “profului“. Ei sunt viitorul sistemului de sănătate și cei pe care ne bazăm pentru o construcție onestă, care nu mai ține cont de trecut, ci de prezent și viitor. Am modificat Ordinul ministrului Sănătății Nr. 870, aflat în prezent în transparență pe pagina Ministerului Sănătății, pentru a corecta o nedreptate care nu mai putea fi ignorată în modul în care este recunoscută și plătită munca medicilor rezidenți. Medicii rezidenți, în perioada de pregătire în specialitate, vor fi incluși obligatoriu în linia de gardă, în unitatea sanitară în care efectuează stagiul, dublând medicul de gardă și efectuând gărzi pentru completarea duratei normale a timpului de muncă“, a scris ministrul Sănătății, pe Facebook.

Rezidenții pot face gărzi începând cu anul I

Astfel, începând cu anul I, rezidenții pot fi incluși, la cerere, în linia de gardă din specialitatea în care se formează, în afara programului normal de lucru, cu excepția liniei I, iar activitatea se va desfășura sub responsabilitatea și supravegherea medicului titular de gardă.

Totodată, afirmă ministrul, începând cu anul III, rezidenții pot intra, tot la cerere, inclusiv în linia I de gardă, în afara programului normal, cu respectarea limitelor de competență și sub supravegherea unui medic specialist sau primar, desemnat de șeful de secție.

„Gărzile efectuate în afara programului normal de lucru vor fi obligatoriu salarizate de unitatea sanitară în care sunt realizate, cu respectarea prevederilor legale. Ei sunt generația care va duce mai departe această profesie, iar sistemul de sănătate are nevoie de ei. (…) Medicul rezident nu este nici salahor, nici la dispoziția cuiva și nici ‘umplutură’ atunci când nu se pot acoperi liniile de gardă. Medicul rezident este un pion important în funcționarea sistemului actual și, mai important, un pion fără de care sistemul de sănătate din viitor nu poate exista“, a mai scris Alexandru Rogobete.

