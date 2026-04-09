Ministrul Transporturilor a semnat contracte de finanţare cu SRI, STS şi SPP

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a semnat joi trei contracte de finanţare cu Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Pază, investiţiile vizând achiziţia de vehicule electrice şi dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare.

„Astăzi, am semnat trei contracte de finanţare cu Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Pază. Investiţiile, finanţate integral prin Fondul pentru Modernizare, vizează achiziţia de vehicule electrice şi dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare”, scrie ministrul pe Facebook.

Ciprian Şerban arată că decarbonizarea transportului trebuie să înceapă de la stat. „Nu putem cere sectorului privat să accelereze tranziţia dacă instituţiile publice nu dau exemplu. Proiectele vor reduce semnificativ emisiile de CO₂, vor scădea costurile de operare şi vor creşte independenţa energetică”, subliniază ministrul Transporturilor.

Ciprian Şerban mai declară că, în contextul actual, securitatea şi sustenabilitatea sunt strâns legate, iar investiţiile în mobilitate curată reprezintă o prioritate strategică.

„Vom continua să folosim Fondul pentru Modernizare pentru investiţii cu scopul de a avea un sistem de transport mai curat, eficient şi sustenabil”, menţionează ministrul.

Citeşte şi: Olguţa Vasilescu: Intencity nu se mai organizează anul acesta