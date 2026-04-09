Olguţa Vasilescu: Intencity nu se mai organizează anul acesta

Primarul Municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, anunță că bugetul pe 2026 va fi pus astăzi în dezbatere publică. În același context, edilul a precizat că Festivalul IntenCity nu va mai avea loc anul acesta, din cauza întârzierii aprobării bugetului și a imposibilității organizării achizițiilor publice la timp.

Lia Olguța Vasilescu a precizat, într-o postare pe , că oraşul Craiova pierde, ca urmare a Ordonanței de Urgență emise de Guvernul Bolojan, aproximativ 10 milioane de euro anul acesta, din cotele defalcate, cote care erau datorate Craiovei, fiind colectate de la cetățenii orașului.

„Bugetul consolidat de la care pornim este de 2,09 miliarde lei, față de 2,08 anul trecut. După cum se poate observa, aproape tot surplusul provenit din taxe locale majorate ajunge la bugetul național. Chiar și în aceste condiții, Craiova își permite că ducă mai departe proiectele și să înceapă altele noi“, a precizat Lia Olguţa Vasilescu.

Obiective necesare dezvoltării orașului

Investițiile prinse anul acesta se referă la mai multe obiective necesare dezvoltării orașului:

– Au fost puse și anul acesta sumele necesare pentru asfaltarea tuturor străzilor și aleilor din periferie, pentru amenajare de noi parcări sau pentru reparații necesare pe străzile deja asfaltate -262 milioane lei;

– Educația primește 297 milioane lei, în care intră și cofinanțarea pentru proiecte europene și investiții locale;

– Pentru cheltuieli la capitolul sănătate este prinsă suma de 53 milioane lei, reprezentând investiții la spitalele municipalității (Filantropia, Babeș și Neuropsihiatrie), cofinanțarea la proiecte europene aflate în derulare și finanțarea cabinetelor medicale din școli;

– La capitolul Cultură, spații verzi și baze sportive s-a alocat suma de 178 milioane lei. Aici intră și finanțarea evenimentelor gen Târg de Crăciun etc, care este sub 1 la sută din totalul bugetului!!! Anul acesta IntenCity nu se mai organizează din cauza întârzierii aprobării bugetului și imposibilității organizării de achiziții publice în termen;

– Pentru asistența socială a fost prinsă suma de 148 milioane lei, aici intrând toate serviciile sociale asigurate pentru persoane vulnerabile, la care se adaugă Căminul de Bătrâni, centrul Respiro, casele protejate pentru victimele violenței domestice sau vouchere pentru instalarea de centrale termice de apartament pentru persoanele care se vor debranșa de la sistemul centralizat etc

– Pentru protecția mediului, inclusiv cheltuieli de salubrizare stradală, dezinsecție, deratizare, ecarisaj etc., se alocă suma de 169 milioane lei;

– Pentru combustibili și energie s-au alocat 116 milioane lei, în care este prins și parcul fotovoltaic care va fi finalizat anul acesta, subvenția pentru sistemul de termoficare pentru cei care vor rămâne branșați în continuare la sistemul centralizat etc;

– La transporturi, pentru RAT este prinsă suma de 18,5 milioane pentru compensația acordată pentru transport în comun, la care se adaugă cofinanțarea pentru modernizarea depoului de tramvai și achiziția de noi autobuze electrice din fonduri europene.

Proiecte noi de investiții

Anul acesta vor continua sau vor începe proiecte noi de investiții:

– Reabilitare clădiri de patrimoniu;

– Finalizare Skate Park;

– Construcție seră tropicală în Gradina Botanică și reabilitare Grădina de vară Patria;

– Demarare construcție parcare supraetajată cartier Craiovița Nouă și pasaje Consul, Gârlești si Henry Ford;

– Amenajare zona Gara Craiova;

– Finalizare Mălinului, inclusiv canal adiacent;

– Construcția inelului de trafic și casetare Râului până la Jiu;

– Finalizare PUG;

– Renovare energetică blocuri de locuințe;

– Stații încărcare rapidă mașini și autobuze;

– Schimbare nocturnă stadion;

– Dotări sisteme pentru stadion atletism și Parc Acvatic;

– Modernizare puncte termice și rețele termice de distribuție;

– Demarare proiect Dracula Park, investiție multianuală cu valoare totală de 49 milioane euro;

– Achiziționare baterii de stocare pentru Parcul Fotovoltaic;

– Locuri de joacă;

– Achiziție terenuri și imobile pentru parcări și alte obiective.

Construcția unei noi centrale în cogenerare pentru Craiova

„Menționez că este pe finalizare licitația pentru construcția unei noi centrale în cogenerare pentru Craiova, iar sumele prinse în buget și amintite se referă la modernizare rețea secundară, dar și la vouchere pentru locuitorii din zonele unde distribuția nu mai e rentabilă din cauza numărului scăzut de utilizatori. Am alocat sume și pentru majorarea capitalului social la Termo Urban, ca să poată cofinanța lucrări ce vizează reabilitarea rețele din fonduri europene. Costul centralei termice va fi suportat de investitorul care va câștiga licitația.

Proiectul de buget va rămâne în dezbatere publică pentru aproximativ trei săptămâni. Așteptăm sugestiile dvs, pe site-ul Primăriei Municipiului Craiova, până la data de 24 aprilie“, a mai precizat primarul Craiovei.

