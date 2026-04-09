Se scumpesc bagajele în aeroport

Creșterea tarifelor pentru bagaje a devenit, în 2026, o practică tot mai răspândită la nivel global, afectând atât companiile low-cost, cât și operatorii tradiționali. Lista transportatorilor care au majorat costurile este tot mai lungă, pe fondul scumpirilor din industrie.

În Statele Unite, valul de scumpiri a început încă din primele luni ale anului. United Airlines a crescut taxele pentru primul și al doilea bagaj de cală cu aproximativ 10 dolari, iar pentru al treilea bagaj pasagerii pot plăti chiar și cu 50 de dolari mai mult. Compania a invocat drept motive principale creșterea prețului combustibilului și majorarea costurilor operaționale. În același timp, JetBlue a aplicat scumpiri de 4 până la 9 dolari pentru fiecare bagaj, din aceleași considerente financiare. Deși American Airlines și Delta Air Lines nu au anunțat oficial majorări în aprilie 2026, specialiștii din domeniu estimează că ar putea urma același trend.

Care este situaţia în Europa

În Europa, situația este mai puțin uniformă, însă companiile low-cost precum Ryanair și Wizz Air aplică sisteme de tarifare dinamică, ceea ce face ca prețul bagajelor să varieze semnificativ, în special pe rutele turistice. Operatorii tradiționali, precum Lufthansa, Air France-KLM și British Airways, mențin opțiunea de bilete „Economy Light”, unde bagajul de cală nu este inclus și se taxează separat. În România, TAROM și alți operatori europeni impun reguli stricte privind dimensiunile și greutatea bagajului de cabină, ceea ce poate genera costuri suplimentare pentru pasageri, potrivit Vola.

PE susține introducerea gratuită a unui bagaj de mână de dimensiuni rezonabile în prețul biletului

În paralel, la nivel european continuă dezbaterile între companiile aeriene și instituțiile UE. Parlamentul European susține introducerea gratuită a unui bagaj de mână de dimensiuni rezonabile în prețul biletului, argumentând că taxele suplimentare pot crea confuzie pentru consumatori. Propunerea vizează standardizarea unui bagaj de cabină de până la 7 kg, plus un obiect personal. De cealaltă parte, Comisia Europeană adoptă o poziție precaută, avertizând că o astfel de măsură ar putea duce la scumpirea biletelor de bază și la dezechilibre în piață.

Tarifele diferă în funcție de sezon

Tarifele diferă în funcție de sezon, rută și momentul rezervării, însă, potrivit datelor publice, situația arată astfel:

Wizz Air

Bagaj de mână mare (cu WIZZ Priority): aproximativ 6–60 € pe sens (online), mai mult la aeroportBagaj de cală:10 kg: aproximativ 7–14 €20 kg: aproximativ 20–45 €32 kg: aproximativ 45–70 €În perioadele aglomerate, prețul poate depăși 100 € per bagaj.

În multe cazuri, bagajul de cală ajunge să coste aproape cât biletul dacă este adăugat ulterior.

Ryanair

Gratuit: doar un rucsac mic (circa 40×30×20 cm)Priority & 2 Cabin Bags: aproximativ 9–45 € online, mai mult la aeroportBagaj de cală:10 kg: aproximativ 13–30 €20 kg: aproximativ 19–60 €23 kg: aproximativ 25–75 €

TAROM

Biletele Economy Light nu includ bagaj de cală (cost suplimentar de aproximativ 40 € per zbor)Tarifele superioare includ bagaj de 23 kg și bagaj de mână de 8 kg

Air France

Economy Light nu include bagaj de calăBagaj de 23 kg: aproximativ 55–100 €Bagaje suplimentare sau supraponderale: între 55 € și 285 €

British Airways

În Economy, un bagaj de 23 kg poate fi inclus sau taxatAl doilea bagaj: aproximativ 40 £ sau mai multSuprataxe pentru greutate: între 30 £ și 90 £

Cum poți evita costurile suplimentare

Chiar dacă taxele pentru bagaje au crescut considerabil, există câteva metode eficiente prin care pasagerii pot reduce cheltuielile.

Tehnica layering-ului: purtarea mai multor haine sau folosirea vestelor cu buzunare multiple pentru a transporta obiecte fără a le pune în bagaj.

Geanta „underseat” optimizată: alegerea unui rucsac adaptat dimensiunilor maxime acceptate gratuit.

Programe de fidelitate: cardurile co-branded sau statutul de client fidel pot include bagaj gratuit.

Metoda „Duty Free”: produsele cumpărate din aeroport pot fi transportate suplimentar, în anumite limite.

Rezervarea la pachet: alegerea directă a unui pachet cu bagaj inclus este adesea mai avantajoasă decât adăugarea ulterioară.

Trimiterea bagajului prin curier: pentru bagaje voluminoase, această opțiune poate fi mai ieftină decât taxele percepute de companiile aeriene, care pot depăși 15–20 € pentru fiecare kilogram suplimentar.

