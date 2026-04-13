Nicuşor Dan îl felicită pe Peter Magyar pentru victoria istorică în faţa lui Viktor Orbán

Preşedintele României, Nicuşor Dan, l-a felicitat duminică seară pe Peter Magyar şi Partidul Tisza pentru „victoria istorică” obţinută în alegerile din Ungaria.

„Poporul maghiar a vorbit cu o voce clară şi puternică”, a transmis şeful statului într-un mesaj publicat pe platforma X.

Apel la un nou început în relațiile româno-ungare

Preşedintele României a subliniat că aşteaptă „cu interes” deschiderea unui nou capitol în relaţiile dintre România şi Ungaria.

„Aştept cu interes să construim un nou capitol în relaţiile româno-ungare, bazat pe respect reciproc, dialog deschis şi angajamentul nostru comun faţă de valorile europene şi euroatlantice”, a declarat Nicuşor Dan.

Acesta a evidenţiat că cele două state sunt vecine, partenere şi membre ale Uniunea Europeană şi NATO, existând oportunităţi importante de colaborare în domenii precum securitatea regională, economia şi bunăstarea cetăţenilor.

Viktor Orbán își recunoaște înfrângerea după 16 ani la putere

Premierul ungar Viktor Orbán şi-a recunoscut înfrângerea în faţa susţinătorilor, după 16 ani de conducere neîntreruptă.

Acesta a declarat că rezultatul alegerilor este „clar” şi a confirmat că l-a felicitat pe adversarul său, Peter Magyar.

„Este un rezultat dureros pentru Fidesz”, a spus Orbán, adăugând că partidul său va continua să servească Ungaria din opoziţie.

Un moment politic major pentru Ungaria și Europa

Schimbarea de putere de la Budapesta este considerată una dintre cele mai importante evoluții politice recente din Europa Centrală.

După mai bine de un deceniu și jumătate în fruntea guvernului, Viktor Orbán a transmis că, în ciuda înfrângerii, nu va renunţa la viaţa politică.

„Am trăit ani grei şi uşori, dar niciodată nu voi renunţa”, a declarat liderul Fidesz.

