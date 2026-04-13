Eroi premiați după atacul sângeros din Sydney: gesturi de curaj care au salvat vieți

La doi ani de la atacul cu cuțitul din centrul comercial Bondi Junction, autoritățile australiene anunță că opt persoane vor fi premiate pentru curajul de care au dat dovadă în timpul tragediei soldate cu șase morți și zece răniți.

Printre cei onorați se numără polițiști, agenți de securitate, dar și civili care au intervenit pentru a opri atacatorul și a proteja alte persoane aflate în pericol.

Intervenții decisive în momente critice

Inspectorul de poliție Amy Scott va primi una dintre cele mai importante distincții, după ce a reușit să-l oprească pe atacator, împușcându-l mortal în momentul în care acesta s-a repezit asupra ei.

De asemenea, doi cetățeni francezi au intervenit curajos, încercând să-l oprească pe agresor cu obiecte improvizate, în timp ce personalul de securitate a acționat rapid pentru limitarea dezastrului.

Sacrificii supreme: premii acordate post-mortem

Două dintre distincții vor fi acordate post-mortem, inclusiv unei mame care și-a salvat copilul în ultimele clipe și unui agent de securitate aflat în prima sa zi de muncă.

Gesturile lor sunt considerate exemple supreme de altruism și sacrificiu.

Un atac care a șocat Australia

Atacul a avut loc în aprilie 2024, când un bărbat înarmat cu un cuțit a intrat într-un centru comercial aglomerat din Sydney.

Autoritățile au confirmat ulterior că acesta suferea de probleme psihice și nu urma tratament la momentul tragediei.

Mesajul autorităților: curajul nu va fi uitat

Guvernatorul general al Australiei a transmis că toți cei premiați au demonstrat „o forță și un curaj profund”, punând siguranța celorlalți mai presus de propria viață.

Ceremoniile oficiale vor avea loc la o dată ulterioară, potrivit BBC.

