Eric Swalwell se retrage din cursa pentru guvernatorul Californiei, pe fondul acuzațiilor de abuz sexual

Congresmanul democrat Eric Swalwell a anunțat că își suspendă campania pentru funcția de guvernator al Californiei, după ce mai multe femei l-au acuzat de abuz sexual.

Decizia vine în urma unor presiuni tot mai mari din partea aliaților politici, într-un moment crucial al campaniei electorale.

Sprijin politic retras în lanț

Mai mulți lideri democrați de top, printre care Adam Schiff și Hakeem Jeffries, și-au retras sprijinul la scurt timp după apariția acuzațiilor.

Swalwell era considerat unul dintre principalii candidați în cursa pentru înlocuirea guvernatorului demisionar Gavin Newsom.

Acuzații grave, negate de congresman

Patru femei l-au acuzat pe Swalwell de comportament inadecvat, inclusiv hărțuire sexuală și agresiune.

Una dintre presupusele victime, fostă angajată, susține că a primit mesaje cu conținut sexual și că a fost implicată într-un incident despre care are amintiri neclare, dar care ar fi lăsat urme de traumă.

Congresmanul respinge acuzațiile și susține că acestea sunt false:

💬 „Voi combate aceste acuzații cu fapte”, a declarat el, adăugând că se va concentra pe familie și pe apărarea reputației sale.

Impact major asupra alegerilor din California

Retragerea lui Swalwell schimbă semnificativ dinamica alegerilor primare din California, programate înainte de scrutinul din 2 iunie.

Cursa rămâne deschisă, cu numeroși candidați democrați și republicani, într-un context politic deja fragmentat, potrivit BBC.

Sistemul electoral permite ca primii doi candidați, indiferent de partid, să avanseze în alegerile generale din noiembrie.

Citește și: SUA anunță blocada porturilor Iranului. Trump: „Nu-mi pasă dacă revin la negocieri”