SUA anunță blocada porturilor Iranului. Trump: „Nu-mi pasă dacă revin la negocieri”

Statele Unite vor începe blocarea porturilor iraniene începând de luni, ora 10:00 ET, a anunțat armata americană, într-o mișcare care amplifică tensiunile cu Teheranul după eșecul negocierilor de pace.

Președintele american Donald Trump a declarat că nu este interesat dacă Iranul revine la masa negocierilor, susținând că discuțiile au eșuat deoarece Teheranul a refuzat să renunțe la ambițiile sale nucleare.

Blocada vizează porturile, nu traficul internațional

Potrivit Comandamentului Central al SUA, măsura va viza navele care intră și ies din porturile iraniene, însă nu va afecta traficul maritim internațional prin Strâmtoarea Ormuz către alte state.

Chiar și așa, tensiunile au dus la o nouă creștere a prețurilor petrolului, care au depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril.

Strâmtoarea Ormuz, punctul fierbinte al conflictului

Strâmtoarea Ormuz rămâne una dintre cele mai importante rute energetice din lume, prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate la nivel global.

Controlul asupra acestei rute înguste oferă Iranului un avantaj strategic major, permițându-i să influențeze fluxul de energie și implicit prețurile globale.

Iranul răspunde cu avertismente dure

Autoritățile iraniene au reacționat rapid, avertizând că orice navă militară care se apropie de zonă va fi „tratată sever”, potrivit BBC.

În același timp, liderii de la Teheran transmit că nu vor ceda presiunilor externe. Președintele parlamentului iranian a declarat că țara nu se va „preda sub amenințări”.

Ministrul de externe iranian susține că cele două părți erau aproape de un acord în timpul negocierilor din Pakistan, însă acuză SUA că au schimbat condițiile în ultimul moment.

Impact global: piețe și energie în alertă

Evoluțiile recente au generat îngrijorări pe piețele internaționale, investitorii temându-se de o escaladare a conflictului și de noi perturbări în aprovizionarea cu energie.

Creșterea prețurilor petrolului ar putea avea efecte directe asupra economiei globale și asupra costurilor pentru consumatori.

