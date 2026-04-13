Petrolul sare din nou peste 100 de dolari după eșecul negocierilor SUA-Iran

Prețul petrolului a depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril, luni, după ce negocierile dintre Statele Unite și Iran s-au încheiat fără un acord, iar Washingtonul a anunțat măsuri dure împotriva Teheranului.

Țițeiul Brent, referința globală, a crescut cu peste 7%, ajungând la aproximativ 102 dolari/baril, în timp ce petrolul american WTI a urcat cu aproape 9%, depășind 104 dolari.

Blocada anunțată de SUA amplifică criza energetică

Situația s-a tensionat după ce fostul președinte american Donald Trump a anunțat că SUA vor bloca navele care intră și ies din porturile iraniene.

Ulterior, Comandamentul Central al SUA (Centcom) a confirmat că măsura va intra în vigoare, vizând toate navele care operează în porturile iraniene.

Decizia vine după eșecul discuțiilor de pace din Pakistan, unde cele două părți nu au reușit să ajungă la un compromis privind programul nuclear al Iranului.

Strâmtoarea Ormuz, punctul critic al conflictului

Criza se concentrează în jurul Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume, prin care trece aproximativ o cincime din transporturile globale de petrol.

Transporturile au fost puternic afectate încă de la începutul conflictului, iar blocajele au dus deja la creșteri semnificative ale prețurilor la energie.

Unele state, precum India și Malaezia, au reușit să negocieze rute sigure pentru navele lor, însă incertitudinea rămâne ridicată.

Piețele financiare reacționează negativ

Creșterea prețurilor la petrol a fost însoțită de scăderi pe bursele asiatice:

• indicele Nikkei (Japonia) a scăzut cu aproximativ 1%,

• indicele Kospi (Coreea de Sud) a pierdut aproape 0,8%.

Investitorii se tem că escaladarea conflictului va afecta economia globală, în special în Asia, unde dependența de petrolul din Orientul Mijlociu este ridicată.

Avertismentul experților

Analiștii spun că evoluția prețurilor va depinde de mai mulți factori, inclusiv de amploarea blocadei și de posibilitatea reluării negocierilor diplomatice.

„Prețurile vor rămâne probabil ridicate, în funcție de evoluțiile din teren și de reluarea dialogului”, a declarat un economist din Singapore.

Între timp, Iranul transmite că nu va ceda presiunilor și avertizează că orice prezență militară în zonă ar putea fi considerată o amenințare, citește BBC.

