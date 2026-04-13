Alertă în Gorj: femeie de 34 de ani, dispărută de acasă

Polițiștii gorjeni au fost sesizați în data de 12 aprilie 2026 cu privire la dispariția unei femei din comuna Bălești, sat Ceauru.

Este vorba despre Ciurică Diana, în vârstă de 34 de ani, care ar fi plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit până în prezent.

📌 Semnalmente:

• înălțime: 1,72 m,

• greutate: 55-60 kg,

• constituție atletică,

• ten măsliniu, ochi căprui,

• față ovală, păr lung castaniu.

✳️ Semne distinctive (tatuaje):

• antebraț stâng – simbolul „infinit”,

• mâna dreaptă – trandafir,

• tibia dreaptă – chip de femeie cu trup de animal,

• gamba stângă – mai multe steluțe.

👕 La momentul dispariției purta:

• pantaloni blue-jeans albaștri,

• hanorac albastru închis,

• geacă roșie,

Dacă aveți informații care pot ajuta la găsirea ei, sunați de urgență la 112 sau anunțați cea mai apropiată unitate de poliție!

