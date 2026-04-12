Un bărbat a murit, iar soția și cei trei copii au fost răniți după ce mașina lor a lovit o casă

Un bărbat a murit, iar soția și cei trei copii ai lor au fost răniți, duminică dimineață, după ce mașina în care se aflau a intrat într-un imobil, pe DN 6, într-o curbă, în localitatea Constantin Daicoviciu din Caraș-Severin.

„La data de 12.04.2026, în jurul orei 07.11, poliţiştii din cadrul Biroului Drumuri Naţionale şi Europene au fost sesizaţi prin SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 6, la intrarea în localitatea Constantin Daicoviciu.

Din primele verificări efectuate la faţa locului, poliţiştii au stabilit că, în jurul orei 07.11, un autoturism care se deplasa pe DN6, direcţia Lugoj – Caransebeş, într-o curbă la dreapta, ar fi părăsit partea carosabilă şi a intrat în coliziune cu un imobil situat pe partea stângă a sensului de deplasare”, a transmis IPJ Caraş Severin.

În urma accidentului, conducătorul auto, un bărbat de 51 de ani, a fost rănit grav, fiind ulterior declarat decedat, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical.

Pasagera aflată pe locul din dreapta-față, o femeie în vârstă de 49 de ani, precum și trei copii aflați în autoturism, cu vârste de 6, 14 și 16 ani, au fost răniți și transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

