Român arestat în Ungaria după ce poliția a găsit în casa lui un cadavru

Un tânăr român a fost arestat la Budapesta, după ce polițiștii care anchetau un alt caz au descoperit în locuința acestuia cadavrul unui bărbat ucis.

Tribunalul Districtual Kecskemét a dispus arestarea preventivă pentru o lună a unui cetățean român, suspectat că a ucis un bărbat în locuința sa din Budapesta, a anunțat vineri departamentul de presă al Tribunalului Kecskemét, potrivit Hirado.

Se bănuiește că bărbatul român în vârstă de 27 de ani și-a ucis colegul de apartament în casa sa din Csásárvállás și apoi a ascuns cadavrul în anexa proprietății.

Judecătorul a dispus arestarea bărbatului pentru a fi sigur că nu părăsește țara și nu distruge probele. Decizia nu este definitivă, deoarece bărbatul și avocatul său au depus apel, care va fi soluționat de Tribunalul Kecskemét.

Poliția Județeană Bács-Kiskun a relatat joi cu privire la cazul de omucidere, precizând că polițiștii derulau o anchetă într-un alt caz când au descoperit crima comisă de român.

