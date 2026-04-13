Doi români, arestați după ce au omorât un bărbat în noaptea de Înviere, pe o stradă din Italia

Doi tineri români au fost arestați în Italia după ce au ucis un bărbat în noaptea de Înviere. Cei doi, în vârstă de 19 și 23 de ani, alături de mai mulți minori, au reacționat violent când li s-a cerut să nu mai arunce cu sticle într-un magazin și au ucis un bărbat italian de 47 de ani chiar în fața fiului său de 11 ani.

Cei doi tineri, împreună cu trei minori, se distrau în noaptea de Înviere aruncând cu sticle în fațada unui magazin. Un cetățean italian dintr-un grup le-a atras atenția și le-a cerut să se oprească. Reacția violentă a acestora l-a făcut pe un alt bărbat, de 47 de ani, să intervină pentru a-și apăra cumnatul. El a fost lovit și a căzut la pământ, unde a murit pe loc, sub privirile fiului său.

Cei doi români, Eduard Alin Căruțașul (19 ani) și Alexandru Ionuț Miron (23 ani), au fost arestați sub acuzația de omor calificat.

Comunitatea română din Massa, de peste 1.500 de cetățeni, a fost zguduită de incident.

„Ieri am sărbătorit Paștele și participam la un eveniment unde m-am întâlnit cu aproape 1.000 de conaționali ai noștri. Eram împreună, italieni, români, ar fi trebuit să fie o zi de bucurie, dar pe măsură ce soseau informațiile, a devenit, aș putea să spun, o zi foarte tristă”, a declarat Robert Deleanu, consilier la Primăria Massa.

