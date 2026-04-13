Donald Trump a postat o imagine făcută cu AI în care apare ca Iisus Hristos ce vindecă un bolnav

Donald Trump a postat duminică, pe platforma sa Truth Social, o imagine generată de inteligenţa artificială (AI) în care apare ca o figură asemănătoare lui Iisus Hristos, cu o lumină divină emanând din mâinile sale în timp ce vindecă un bărbat bolnav într-un pat de spital, cu un demon din iad plutind în fundal.

Preşedintele a şters între timp postarea, dar nu înainte de a se confrunta cu mânia unora dintre cei mai proeminenţi şi loiali susţinători creştini ai săi, mulţi dintre aceştia rămânând alături de preşedinte în ciuda multor alte derapaje, dar nemaiputând acum să-şi stăpânească furia justificată, scrie The Guardian.

Riley Gaines, prezentatoare la Fox News şi comentatoare conservatoare, a declarat că „nu poate înţelege de ce ar posta aşa ceva”. „Caută o reacţie? Chiar crede asta? Oricum ar fi, două lucruri sunt adevărate: 1) puţină modestie i-ar prinde bine; 2) Dumnezeu nu poate fi batjocorit”, a scris ea pe X.

Isabel Brown, prezentatoare la acelaşi post, a spus că imaginea este „dezgustătoare şi inacceptabilă”. „Nimic nu contează mai mult decât Iisus”, a scris ea. „Această postare este, sincer, dezgustătoare şi inacceptabilă, dar şi o interpretare profund greşită a poporului american care trăieşte o renaştere adevărată şi frumoasă a credinţei în Hristos”, a spus ea.

Megan Basham, o jurnalistă la publicaţia conservatoare Daily Wire, a calificat postarea drept „o blasfemie SCANDALOASĂ”. „Nu ştiu dacă preşedintele a crezut că este amuzant sau dacă se află sub influenţa vreunei substanţe sau ce explicaţie ar putea avea pentru asta”, a scris ea. Basham i-a cerut lui Trump „să şteargă imediat această postare şi să ceară iertare poporului american şi apoi lui Dumnezeu”.

Steve Deace, prezentator la postul de dreapta BlazeTV, a postat un singur cuvânt: „Nu”.

Imaginea refolosește o o altă creație AI postată în februarie de un susținător al lui Trump

Imaginea generată de AI pe care Trump a distribuit-o nu era originală. Imaginea a apărut pentru prima dată la începutul lunii februarie, postată pe X de Nick Adams, un comentator conservator cu un istoric de distribuire a conţinutului generat cu AI cu tematică biblică despre Trump.

În versiunea lui Adams, silueta unui soldat american se află în fundal, pe cer. În versiunea lui Trump, acel soldat a fost transformat prin Photoshop într-o figură demonică cu coarne care se profilează în spatele preşedintelui în timp ce acesta îşi face minunea.

Dar indignarea nu a venit doar din partea unor personalităţi media de prim-plan. Utilizatorii de pe Truth Social – platforma socială a lui Trump unde susţinătorii devotaţi nu îndrăznesc aproape niciodată să-l contrazică – s-au întors şi ei împotriva preşedintelui din cauza imaginii.

Donald Trump și antipatia lui declarată față de Papa Leon

Trump este supărat şi pe Papa Leon al XIV-lea, primul papă născut în SUA din istoria catolică, după ce Leon a sugerat, fără a-l numi pe preşedinte, că o „iluzie de omnipotenţă” conduce politica externă a SUA, în special în ceea ce priveşte războiul cu Iranul.

Trump a răspuns numindu-l pe pontif „SLAB în faţa criminalităţii” şi spunând că „nu este un fan al Papei Leon” şi sugerând că liderul celor 1,4 miliarde de catolici din lume „se pliază stângii radicale”. Leon, care a vorbit deschis şi despre masacrul şi catastrofele din Gaza, a declarat reporterilor în timpul zborului papal spre Algeria că nu se teme de administraţia Trump şi că va continua să se pronunţe împotriva războiului.

Trump și legea lui „mare și frumoasă“ care îi lasă pe americanii săraci fără asistență medicală

Postarea lui Trump pe reţelele sociale nu vine doar după această dispută, ci şi la o săptămână după Duminica Paştelui pentru catolici şi în dimineaţa de după Duminica Paştelui pentru creştinii ortodocşi.

Evanghelia după Marcu relatează cum Iisus vindecă bolnavii, hrăneşte pe cei flămânzi şi alungă demonii.

Legea „One Big Beautiful Bill” a lui Trump, promulgată în 2025, va reduce cheltuielile federale pentru Medicaid cu aproximativ 900 de miliarde de dolari pe parcursul unui deceniu, spitalele pentru copii avertizând că aceste reduceri vor afecta direct pacienţii lor cei mai vulnerabili. Peste 1 trilion de dolari din aceste reduceri provin de la Medicaid, programul federal comun care oferă asistenţă medicală americanilor cu venituri mici şi cu dizabilităţi.

O utilizatoare de pe X, Mandy Arthur, a surprins starea de spirit generală: „Doamne, s-ar putea să fi făcut o greşeală şi să-l fi ales din greşeală pe Anticrist. Trimite ajutor”.

