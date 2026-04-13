Bărbat găsit mort în curtea unui imobil 

Un bărbat a fost găsit mort, luni, în curtea unui imobil din municipiul Giurgiu. La faţa locului nu au fost identificate urme vizibile de violenţă.

Poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Giurgiu au fost sesizaţi telefonic, luni, cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit decedat, în curtea unui imobil din municipiul Giurgiu.

„La faţa locului s-au deplasat poliţiştii care au constatat că cele sesizate se confirmă. Din primele verificări efectuate a reieşit faptul că este vorba despre un bărbat, de 73 de ani, din municipiul Giurgiu”, a transmis IPJ Giurgiu.

Potrivit autorităţilor, la examinarea sumară nu au fost identificate urme vizibile de violenţă, cadavrul bărbatului fiind transportat la morgă, în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzei decesului.

