Un șofer a murit după ce mașina lui a fost lovită de tren

Un șofer a murit luni dimineața, în localitatea timișeană Peciu Nou, după ce autoturismul său a fost lovit de un tren. Bărbatul a rămas încarcerat şi a fost scos în stare de inconştienţă de echipele de intervenţie, însă, din păcate, nu a mai putut fi salvat.

În accidentul feroviar care a a avut loc la ora 10.56 au fost implicate un automotor care circula dinspre Cruceni spre Timişoara Nord şi un autoturism.

În urma impactului, conducătorul auto a rămas încarcerat. Bărbatul a fost extras în stare de inconştienţă şi predat unui echipaj medical, arată sursa citată. Din păcate, acesta nu a supravieţuit rănilor suferite.

În tren se mai aflau aproximativ 30 de persoane, care nu necesită îngrijiri medicale.

La faţa locului au intervenit pompierii militari din Timişoara, cu o autospecială de descarcerare grea, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, două echipaje SMURD şi o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean, cu medic.

Citește și: Doi tineri și-au pierdut viața după ce mașina lor a lovit un copac