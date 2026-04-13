Sorana Cîrstea, încântată de parteneriatul cu Shuai Zhang: „M-a învățat cum să joc la dublu!“

Sorana Cîrstea și Shuai Zhang au câștigat titlul la Linz, după ce nu au pierdut niciun set pe parcursul săptămânii și au dominat autoritar finala jucată împotriva perechii Jesika Maleckova / Miriam Skoch, impunându-se cu scorul de 6-3, 6-2.

După ce competiția s-a încheiat, a avut loc festivitatea de premiere. „Sori” și-a deschis discursul cu felicitări la adresa adversarelor, mulțumindu-i mai apoi colegei sale, despre care a spus, râzând, că a învățat-o să joace tenis pe parcursul săptămânii.

„În primul rând, aș vrea să le felicite pe adversare și să le urez succes pentru restul anului. Aș vrea să îi mulțumesc partenerei mele pentru că m-a învățat cum să joc la dublu în această săptămână. Am jucat pentru prima dată împreună, a fost o săptămână uimitoare, m-am distrat, am fost mereu cu zâmbetul pe buze. Asta este datorită ție! Îți mulțumesc foarte mult că ai făcut ca această săptămână să fie atât de frumoasă.

Cum știe toată lumea, este ultimul meu an și sunt foarte bucuroasă să am un trofeu de la Linz pe care să îl pun în vitrină. De asemenea, vreau să le mulțumesc Sandrei (n.r. Reichel, directoarea turneului) și Barbarei (n.r. Schett, ambasadoare a turneului), fac o treabă excelentă, acesta este unul dintre turneele mele preferate. Vreau să vă mulțumesc pentru toate sacrificiile pe care le-ați făcut pentru sportul nostru, echipa voastră este uimitoare, toată lumea este organizată. A fost o plăcere să vin 11 ani la Linz”, a declarat reprezentanta noastră.

